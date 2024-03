Elezioni con sorprese. Liste civiche in arrivo

Elezioni amministrative, il quadro in Valdichiana potrebbe non essere ancora definitivo. Se a Montepulciano la situazione appare chiara con le candidature di Gianfranco Maccarone (centrodestra), Michele Angiolini (centrosinistra) e Nunziata Carbé (lista civica), tutti e tre avvocati di professione, a Chianciano Terme dopo il passo indietro di Nicola Bettollini, gli aspiranti sindaci sono attualmente tre (il sindaco uscente Andrea Marchetti, Grazia Torelli, che ha già presentato la propria squadra, e Roberto Esposito). A Torrita di Siena oltre a Giacomo Grazi per il centrosinistra (che corre per il mandato ’tris’) c’è Diego Canapini per la lista civica ’Torrita Insieme’. Ma adesso a farsi avanti è anche un altro progetto civico ed è quello di ’Torrita Futura’ che ha iniziato a presentarsi in vista delle amministrative.

C’è già una proposta di statuto pubblicata dove si parla anche, nelle finalità a breve termine, di "presentazione di candidati indipendenti alle elezioni amministrative 2024", per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale. Alcune idee sono già state illustrate da Giorgio Bastreghi, medico e consigliere di opposizione nell’attuale legislatura per la lista civica Torrita Bene Comune, progetto che di fatto si sta concludendo. A Sinalunga, invece, oltre ad Edo Zacchei per il centrosinistra c’è Mattia Savelli per ’Alleanza per Sinalunga’ che ha l’appoggio del centrodestra ma nella sfida potrebbe rientrare anche Angelina Rappuoli, consigliera di opposizione nella lista civica che porta il suo nome.

Per la raccolta delle firme necessarie all’ufficializzazione delle candidature c’è ancora tempo.

L.S.