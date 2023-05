Elezioni, comitato per la lista civica "Futuro Poliziano"

Nel 2024 in Valdichiana si tornerà, in alcuni territori, alle urne per le elezioni comunali. Sarà così a Torrita di Siena ma anche a Montepulciano dove c’è già chi sta lavorando per l’importante appuntamento. Lo scorso 3 maggio si è infatti costituito un comitato elettorale nell’intento di favorire la formazione di una lista civica che si ipotizza possa chiamarsi "Futuro Poliziano". Così si legge nella nota stampa arrivata in redazione che prosegue così: "La speranza è che questa sia la scintilla per una reale partecipazione di tutta la cittadinanza, per costruire un futuro migliore per tutto il territorio comunale: dalle frazioni, troppo spesso dimenticate, al capoluogo, sostanzialmente "soffocato". Tutti i volenterosi potranno partecipare democraticamente alla formazione del programma" ma "l’unica preclusione è verso gli iscritti a qualsiasi partito o movimento politico, finché riterranno di restarlo, poiché la volontà del Comitato (e della successiva Lista) si deve formare sul confronto di donne ed uomini liberi da condizionamenti partitici". Questi i firmatari dell’atto costitutivo e dello Statuto del Comitato: Roberto Maldacea presidente; Sandra Mariani vice presidente; Daniele Chiezzi segretario; Fabrizio Francesco Bocci tesoriere; Paolo Barcucci, Rosa Pappalardo ed Andrea Bruzzichelli altri fondatori. Tra i vari "punti cardinali che orientano l’azione del Comitato", si legge nella nota, ci sono anche "le competenze civiche al servizio di tutto il territorio e del suo sviluppo", l’ "apertura alle nuove tecnologie per la transizione energetica del territorio", l’"incremento della mobilità sostenibile locale, per migliorare il trasporto pubblico del territorio e il sistema parcheggi".