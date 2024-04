Elezioni a Monteroni. Nuovo botta e risposta

Clima elettorale elettrico a Monteroni d’Arbia, dove si registra un altro duro botta e risposta tra il candidato sindaco della lista Monteroni aperta, Mauro Galeazzi, e il candidato sindaco del centrosinistra, Gabriele Berni. "Leggo stupito e divertito la replica stizzita alla mia denuncia pubblica rispetto a un clima della campagna elettorale che trovo inutilmente esasperato- afferma Galeazzi. Nonostante a qualcuno faccia comodo rimanere nel passato continuerò a fare le medesime proposte: perché dopo 10 anni sulla Cassia non è successo niente, nessuno ne parla e mancano ancora le risorse pure per fare la gara d’appalto? Perché alcuni servizi sanitari che si fanno in ospedale non si comincia a farli sul territorio? Perché Monteroni non ha ancora il piano urbanistico? Perché sui rifiuti il servizio peggiora e le bollette aumentano? Perché Monteroni perde attrattività e perde popolazione? Come lo si può risollevare? Sono tutte domande che i cittadini si pongono e sulle quali insisterò a proporre il confronto. Ed ecco la replica di Berni. "Raccogliendo il suggerimento di Michela Riccucci, del comitato a sostegno della mia candidatura- ribatte l’attuale sindaco- considerato che nelle parole di Galeazzi registriamo, da parte sua, una assunzione di responsabilità, le sue affermazioni saranno sottoposte alle verifiche competenti per valutare iniziative volte alla nostra tutela. Il Comune è in buona salute, ed ha bisogno di buoni amministratori e non di buoni medici. Andremo a riprendere gli atti e i fatti degli anni dell’espansione edilizia di Monteroni, per realizzare l’opportuna e dovuta conoscenza. Però lo faremo solo dopo che avremo pensato ai tanti lavori che abbiamo in corso ed a quelli che vogliamo proporre per il futuro. A breve sarà completato un bellissimo intervento che darà una veste più elegante e e suggestiva al Parco della Gora e sarà realizzato un tratto di marciapiede a Ponte a Tressa per rendere più fruibile e sicura il centro abitato".