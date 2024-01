È scomparso Mantelli. Raccontò la comunità

Aveva scritto decine di libri dedicati a Poggibonsi, storici e culturali. A 85 anni si è spento Giuseppe Mantelli, autore di pubblicazioni capaci di spaziare dalle realtà associative a interessanti viaggi nella memoria come nel 1985 con ’La Magione - Casa templare sulla Via Francigena’. Classe 1938, maturità scientifica agli Scolopi a Empoli, Mantelli lavorò alla Vetreria Ancilli di Poggibonsi, luogo simbolo all’epoca per l’economia locale. Un’azienda nella quale erano occupati anche il padre e il nonno. Di idee socialiste, appassionato di storia, Mantelli cominciò il suo percorso pubblicistico attraverso lo studio minuzioso di documenti: un’attività sfociata nelle tante opere a sua firma. Sempre in tutta umiltà, si ricorda dall’Associazione storica poggibonsese con cui a lungo collaborò. Negli ultimi tempi era ospite della Rsa Giglioli, a Certaldo. Il Consiglio regionale gli consegnò un prestigioso riconoscimento. Domani le esequie alle 10 nella cappella del cimitero della Misericordia.

Paolo Bartalini