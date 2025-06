Drammatico incidente sulla Cassia. Trattore si ribalta, muore pensionato

Si ribalta con il trattore e rimane schiacciato. La tragedia è successa ieri mattina a San Filippo, frazione del comune di Barberino Val d’Elsa-Tavarnelle, nelle immediate vicinanze di Poggibonsi. La vittima è Alessandro Mugnaini, di 69 anni, pensionato, residente a Barberino, ma molto conosciuto in tutta la Valdelsa. Ancora da ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Erano da poco passate le 9, e l’uomo stava guidando il trattore a ruote lungo la Cassia che attraversa il centro abitato di San Filippo, al confine con il territorio di Poggibonsi. A un certo punto, all’incrocio con il bivio per Codilungo, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo agricolo si è rovesciato e il pensionato è rimasto sotto. L’allarme è scattato immediatamente e nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto il 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e la polizia municipale di Barberino. I pompieri, con i cuscini di sollevamento in dotazione per gli incidenti di questi tipo, hanno sollevato il trattore ed estratto l’uomo, affidandolo ai sanitari del 118. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato più niente da fare. Al medico non è rimasto che constatarne il decesso. La notizia della tragedia si è diffusa in un lampo un po’ in tutta la Valdelsa, compreso Poggibonsi, dove Alessandro Mugnaini, che quasi tutti chiamavano Sandro, era una figura nota. Nato a Barberino, il pensionato aveva sempre vissuto lì. Lascia la moglie, che gestisce un agriturismo, tre figli (due femmine e un maschio) e gli anziani genitori. Sulla Cassia, per tutta la durata dei soccorsi, si sono formate lunghe file. Poco cosa, tuttavia, rispetto al tragico incidente in cui ha perso la vita il 69enne. Nella stessa giornata si sono registrati altri due incidenti. Nel primo, uno scontro tra due auto in località Sosta del Papa, alla periferia di Poggibonsi, uno degli occupanti ha riportato leggere ferite. Si tratta di un 73enne di Colle che viaggiava con la moglie, uscita fortunatamente illesa. L’altro incidente, invece, è avvenuto sulla 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, una strada con numerose curve e anche per questo particolarmente pericolosa. Un 25enne poggibonsese ha perso il controllo dell’auto, che è finita fuori strada. Il giovane se l’è cavata con un po’ di spavento e qualche contusione. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenute due pattuglie della polizia municipale.