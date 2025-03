Donato moderno ecocardiografo in ricordo di Marco Furzi

Cerimonia semplice quella della consegna di un moderno ecocardiografo donato in ricordo di Marco Furzi giovane padre di famiglia deceduto prematuramente nell’aprile del 2022. C’erano le figlie Valentina e Nicol, il genero Alessandro Conti e il presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Piancastagnaio assieme al dottor Roberto Zadi direttore del centro raccolta sangue e il dottor Davide Ricci cardiologo responsabile del presidio di Montalcino. Uno strumento prezioso che permetterà ai nuovi donatori che si recheranno per la prima volta al centro trasfusionale di poter usufruire immediatamente dell’esame elettrocardiografico. "Marco Furzi – ha ricordato il genero Alessandro Conti – si era impegnato in tante attività di volontariato. Una delle principali è stata quella della donazione del sangue che aveva portato avanti con amore e dedizione nella associazione Fratres del suo paese, Piancastagnaio. Dopo la sua morte sono nate tante iniziative per tenerne viva la memoria. Così da tre anni, nel mese di Settembre, si svolge una gara ciclistica assieme all’associazione “Cuori in movimento” e ’Gp forM Pedaliamo con Marco’ . Così, assieme al gruppo Fratres, abbiamo deciso di donare questo moderno strumento in aiuto al grande servizio che viene svolto nella raccolta emotrasfusionale". "Questa - spiega Conti- è una delle molteplici iniziative che l’associazione “Cuori in movimento“ sta programmando anche nel prossimo futuro. Anche perché come familiari di Marco Furzi, crediamo, avendolo avuto accanto per tanti anni, di tenerlo vivo non solo nel ricordo incancellabile, ma anche nelle sue grandi sfide e impegni che portava avanti per il bene della collettività di Piancastagnaio, collettività che non lo ha mai dimenticato e ancora lo porta nel proprio cuore".

Giuseppe Serafini