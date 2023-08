’Domenica al museo’ Pinacoteca, Villa Brandi e Archeologico

Il 6 agosto si rinnova l’appuntamento con ’Domenica al Museo’, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i luoghi della cultura statali e coinvolge a Siena tre musei: la Pinacoteca Nazionale, Villa Brandi a Vignano e il Museo Archeologico al Santa Maria della Scala. La Pinacoteca e Villa Brandi saranno aperti dalle 9 alle 13.30, l’Archeologico seguirà l’orario del Santa Maria della Scala. Per visitare Villa Brandi è obbligatoria la prenotazione. Per la Pinacoteca sarà possibile prenotare, dalla home page del sito.