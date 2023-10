Domani la giornata degli Archivi storici. I tesori custoditi in palazzi e castelli

Domani torna Archivi.doc, la giornata che punta a svelare al pubblico gli archivi delle dimore storiche, organizzata da ADSI, Associazione dimore storiche italiane: un viaggio nella storia del nostro paese attraverso libri, mappe, documenti e fotografie. Si raccomanda la prenotazione delle visite alle dimore prescelte sulla pagina dedicata del sito Adsi: sono 49 gli archivi privati aperti in Toscana. Nel Senese sono l’Archivio Binaciardi a Castellina in Chianti, nelle cantine di Palazzo Bianciardi affacciate sulle Volte disegnate dal Brunelleschi; l’Archivio Mazzei in località Fonterutoli, sempre a Castellina; a Siena l’Archivio dell’Accademia Musicale Chigiana in via di Città; a Gaiole in Chianti l’Archivio della Badia a Coltibuono. Per l’occasione inotre aprono a Siena gli archivi storici di tre contrade, Onda, Chiocciola e Civetta, custodi di preziosi tesori fatti di documenti storici, fotografie d’epoca, monture, palii vinti, bandiere e arredi sacri. In occasione della giornata ogni dimora apre ambienti solitamente riservati agli studiosi e svela documenti, filze, carteggi tra personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese, cabrei, organizza incontri e visite guidate.