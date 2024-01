Disturbi alimentari "Il Governo assicuri i fondi"

"Il Governo Meloni ha azzerato i fondi per la cura e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Come Regione Toscana non ci stiamo e chiediamo al Governo di ripristinare le risorse e garantire le cure". Così la consigliera regionale Pd, Elena Rosignoli (foto), firmataria con i colleghi Marco Niccolai (presidente della Commissione Aree Interne) ed Enrico Sostegni (presidente della Commissione Sanità), della mozione in cui si chiede con forza al Governo di ripristinare immediatamente queste risorse. "Nel solo 2023 sono stati 3780 i decessi per Disturbi Alimentari (Dca), che rappresentano la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali – sottolinea Rosignoli –. La decisione del Governo Meloni è incomprensibile e inaccettabile".

"Già nel 2021 – prosegue la consigliera Pd – eravamo intervenuti come Consiglio regionale, per nostra competenza, a sostegno di questo settore, oggi diventa ancora più urgente porre l’attenzione su queste patologie. Il nostro appello è rivolto alla Giunta regionale affinché si attivi nei confronti del Governo per ripristinare le risorse di questo Fondo, già previste nella Legge 30 del dicembre 2021. Questi tagli si trasformano in pericolose mancanze di servizi e cure nei territori anche i più periferici – è la conclusione –. Credo che come istituzione dobbiamo essere vicini alle famiglie e alle associazioni che svolgono un enorme lavoro che va assolutamente difeso".