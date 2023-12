"Disavanzo in sanità, un errore l’aumento Irpef"

"Esprimiamo perplessità sul metodo proposto per risolvere il disavanzo finanziario della sanità toscana". È quanto affermano, in una lettera aperta al presidente Giani, Gianluca Marzucchi e Adriano Tortorelli, consiglieri comunali di Polis e Progetto Siena. "Sosteniamo fermamente la sanità pubblica e la sua universalità, essenziale per la salute dei ceti meno abbienti e per garantire qualità a tutti gli utenti – affermano – ma ancora una volta il reddito diviene l’unica discriminante del prelievo".

Per Marzucchi e Tortorelli la "scelta sarebbe giusta se fossimo in un Paese con un basso livello di evasione fiscale. L’attuale sistema basato sul reddito penalizza chi già contribuisce significativamente alle entrate pubbliche, senza beneficiare di servizi come alloggi popolari o sconti sulle bollette. Inoltre, l’uso del reddito individuale anziché quello familiare crea disparità: famiglie con un unico reddito superiore a 28mila euro saranno tassate, mentre quelle con più redditi inferiori saranno esentate".

"Proponiamo di considerare un prelievo anche sui consumi – aggiungono i due consiglieri comunali – per una distribuzione più equa del carico fiscale. Riconosciamo le sfide tecniche e legali, ma è fondamentale affrontare anche la lotta all’evasione fiscale e trovare nuove soluzioni per l’equità. Ci sembra preoccupante, anche se questo non è l’unico motivo, la tendenza che i ricchi diventino sempre più ricchi, mentre il resto della popolazione è in difficoltà non solo economica.

"La mancanza di rappresentanza politica dei ceti medi e il disconoscimento del merito sono sintomi di un problema più ampio. È tempo di agire per un cambiamento significativo", concludono Marzucchi e Tortorelli.