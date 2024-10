Diesse scelta tra le ’Imprese vincenti’: "Puntiamo a nuove aree di business"

C’è anche la Diesse, impresa con sede a Monteriggioni, tra le "dieci pmi toscane emergenti" di Toscana e Umbria selezionate da Intesa Sanpaolo per la nuova edizione di ’Imprese vincenti’, il programma che in Italia ha individuato 150 aziende.

"Le dieci Pmi che abbiamo premiato sono esempi virtuosi per il sistema produttivo – afferma Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – perché hanno saputo cogliere i nuovi stimoli del mercato e avviare percorsi in una logica di crescita sostenibile". Umberto Chiappini, cfo di Diesse Diagnostica Senese, ha commentato: "La direttrice di crescita è quella di una maggiore penetrazione commerciale in quei Paesi dove ancora non siamo presenti: questo potrà avvenire sicuramente nelle nostre attuali aree di business, ma anche in area di business del tutto nuove, come il molecolare e l’allergologia, e non disdegnando operazioni di tipo inorganico".

Nel 2023 Diesse ha ottenuto un fatturato di 32 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29 milioni del 2022, con un incremento costante negli anni della quota di ricavi generata all’estero: dal 62% del 2020 al 72% del 2023. "I fattori di successo di Diesse? Innovazione tecnologica, design e qualità di prodotti", ha detto Chiappini.