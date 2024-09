Dieci anni da main sponsor di Siena Awards. Etruria Retail rinnova la partnership

Un matrimonio che prosegue all’insegna della continuità e dei progetti per il futuro. È quello che da dieci anni unisce Etruria Retail, l’azienda della grande distribuzione organizzata più importante del Centro Italia e Siena Awards, il progetto nato dalla visionarietà di Luca Venturi e che, nell’arco di due lustri, ha fatto della città del Palio la capitale mondiale della fotografia. In occasione del decennale Etruria Retail ha attivato una serie di iniziative dedicate, dal biglietto ridotto per tutti i possessori della card ‘Sempre con te’, alla vendita delle bottiglie celebrative nei negozi a insegna Carrefour di Siena, Colle e Monteroni che consente di ricevere in omaggio la borsa e la pubblicazione speciale sui dieci anni del festival della fotografia. "Abbiamo sempre creduto in questo progetto – sottolinea Graziano Costantini, dg di Etruria Retail – che in dieci anni abbiamo visto nascere e crescere fino a diventare uno dei contest internazionali più amati ed apprezzati. Con Siena Awards è stato amore a prima vista: dietro l’idea e la spinta artistica abbiamo visto quella passione, quel legame con il territorio, quella creazione di valore che s condividiamo al cento per cento".