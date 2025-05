Di Paola fa il bis come miglior giovane. Premiato dal Siena Club Enrico Chiesa

Ha fatto il bis, Gabriele Di Paola. Riconosciuto miglior giovane della stagione dai Fedelissimi, anche il Siena Club Enrico Chiesa lo ha voluto premiare: con la medesima motivazione, il sodalizio bianconero presieduto da Lorenzo Rosso gli ha consegnato il 16° Premio Paolo De Luca. "Sono soddisfazioni grandi – sorride Di Paola, con il Roburrino in mano –. Non avrei mai pensato di poter ricevere questi riconoscimenti, davo per scontato di non poterli vincere… So bene il valore che hanno".

Per il senese Di Paola è stato il primo anno tra i grandi con la casacca della squadra della sua città. E si è fatto apprezzare. "Il fatto che non mi conoscesse nessuno è stato un vantaggio – afferma Di Paola –, perché nessuno aveva aspettative su di me e ho potuto giocare con la testa più libera. Poi il rendimento individuale può non andare di pari passo con quello della squadra: mi sarebbe piaciuto fossero arrivati risultati diversi a livello di collettivo, ma personalmente sono abbastanza soddisfatto della mia stagione. Anche se si può sempre fare di più e io potevo farlo".

Il bianconero ha un altro anno di contratto. "Intanto domenica è uscito il Bruco e penso al Palio – scherza –… Io sono pronto a rimanere. Avrò più aspettative e pressioni? Ci può stare, ma è anche il bello del calcio".