Danni alla sede di Forza Italia. Spinte tra giovani, vetrina rotta

Sulla vetrina è stato apposto un cartello per segnalare la lunga crepa che attraversa il cristallo: nella notte tra venerdì e sabato è stata danneggiata seriamente la vetrina della sede di Forza Italia, in via dei Rossi. Non si sarebbe trattato di un atto vandalico, ma di un danno causato da un giovane che, forse dopo uno spintone o comunque in una fase concitata della serata, è finito contro la parte esterna della sede.

In attesa di poter intervenire con la sostituzione della vetrina, è stato posto a protezione dell’evidente spaccatura dello scotch e un cartello che avverte di non appoggiarsi, per evitare il rischio di ulteriori rotture.

I resposanbili del partito si sono attivati per intervenire quanto prima.