Danneggiato bus, l’azienda denuncia ignoti

La rottura di intere file di sedili è solo uno dei danni che un autobus della flotta di Autolinee Toscane ha riportato dopo una serie di episodi verificatisi nei giorni scorsi durante il transito nella zona di Sinalunga. Degli autori ancora ignoti avrebbero danneggiato l’interno del veicolo mentre ne usufruivano come utenti e lo stesso era in moto. Alcune file di sedili sono state del tutto rimosse dalle loro sedi, finendo per invadere la corsia centrale del bus, adibita in teoria al passaggio delle persone. Mntre altre sedute sono state forzate oltre le loro guide, che si sono scardinate.

L’azienda ha dichiarato che farà denuncia presso le autorità competenti per il danneggiamento dell’autobus extraurbano sulla linea 107, e che si impegnerà a fornire alle forze dell’ordine qualsiasi supporto utile a individuare i responsabili dello spiacevole accaduto. Autolinee Toscane tiene a precisare che questo tipo di azioni genera un danno non solo all’azienda, ma anche all’utenza, visto che l’autobus danneggiato necessita inevitabilmente di giorni di fermo dedicati alla riparazione dei suoi interni. Vi è un danno diretto, misurabile in termini di costi di riparazione degli autobus interessati, e un danno indiretto agli utenti, meno facilmente misurabile ma non per questo di minore gravità.

Eleonora Rosi