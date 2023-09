Dal ministero 24mila euro al Palio di Siena: valorizzazione beni culturali

Dalla Regione erano arrivati seimila euro, ora dal ministero della Cultura ne arrivano 24.621,38. Il tema è sempre quello dell’inserimento negli elenchi delle rievocazioni storiche, che anche di recente hanno sollevato un ampio dibattito e, peraltro, la valutazione tutt’altro che entusiasta del sindaco Nicoletta Fabio che si può così riassumere: ora non farei domanda per entrare nell’elenco, ma non è una priorità uscirne. La questione rientra anche nelle più generali valutazioni sulle possibili novità normative nazionali, questione che tornerà d’attualità nei prossimi mesi. Intanto il Comune di Siena, insieme ad altre realtà della provincia (vedi articolo a pagina 16) ha partecipato al bando nazionale del ministero posizionandosi al settimo posto su centinaia di richieste, 250 delle quali hanno ricevuto finanziamenti di entità variabile. "Il fondo – si legge nel bando – è volto a sostenere progetti di rievocazione storica, organizzazione e promozione, anche al fine di implementare l’attrattività turistica del territorio di riferimento, di eventi, feste e attività nonché iniziative di valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica".