Da Pian d’Ovile a viale Cavour Il Comune accelera sui progetti

Approvato il nuovo schema di accordo tra Regione, Provincia di Siena, Asl Toscana Sud Est e Comune per lo sviluppo di progetti in assistenza sanitaria integrata e riqualificazione di edifici scolastici sul territorio. Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani, spiega: "Integriamo gli accordi per dare concretezza ai progetti condivisi con le altre istituzioni e che riguardano, in particolare, l’immobile in viale Sardegna, l’immobile in viale Cavour e l’immobile di Pian d’Ovile. In particolare prevediamo la variazione della destinazione della struttura di viale Sardegna a servizi per l’assistenza sanitaria rispetto alla precedente destinazione scolastica. L’immobile di viale Cavour, invece, destinato a residenziale, sarà adibito a edilizia scolastica per istituti superiori, sopperendo al cambiamento di destinazione della struttura in viale Sardegna. L’intervento prevede anche spazi interni alla struttura per i parcheggi, in modo da non gravare sui posti auto e sulla viabilità della zona".

Infine: "Lo schema prevede la variazione della destinazione dell’immobile di Pian d’Ovile di proprietà Asl a residenze per essere collocato sul mercato. La riqualificazione di una struttura obsoleta per i servizi sanitari dovrà ottemperare alle esigenze della zona in termini di parcheggi e viabilità". Capitani aggiunge: "Sono progetti condivisi con le amministrazioni territoriali e sanitarie, che valorizzano immobili di proprietà pubblica e mirano a migliorare la vivibilità di alcuni quartieri, oltre ad apportare un miglioramento per i servizi ai cittadini. Penso ai nuovi ambulatori in viale Sardegna che supereranno le criticità di quelli in Pian d’Ovile. Inoltre riqualifichiamo aree in disuso o comunque non utilizzate, come l’ex sede Vigili del fuoco in viale Cavour".

Così si dà una risposta integrata alle esigenze sanitarie del territorio di Siena attraverso il trasferimento di alcuni servizi in viale Sardegna, proprietà della Provincia. L’immobile è stato messo a disposizione dall’amministrazione provinciale, mentre il Comune ha collaborato per le varianti urbanistiche. L’accordo è stato sottoposto a verifica da parte della Regione. Sono stati poi portati avanti i rapporti con la stessa Regione per l’acquisto dell’immobile di viale Sardegna da parte della Asl Toscana Sud Est, che ha messo in vendita l’edificio Poliambulatorio (le cui attività saranno trasferite in viale Sardegna, che avrà una destinazione diversa. Allo stesso tempo la Provincia progetta un intervento nell’immobile di viale Cavour per istituti di scuola superiore.