’Cultura e lavoro all’Università’ Tra i relatori il presidente della Crui

Giovedì all’Università di Siena il convegno ‘Cultura del lavoro nell’Università. Esperienze in corso’: con al centro il collegamento tra università e mondo del lavoro. Studiosi e esperti si confronteranno a Siena con l’obiettivo di creare uno spazio dove socializzare ciò che le università stanno facendo, in una contaminazioni tra formazione, lavoro e professioni. L’iniziativa sarà anche l’occasione per ricordare il professor Andrea Messeri, sociologo dagli anni Settanta e docente a Siena. Molte le personalità presenti, fra cui i rettori delle Università di Messina, Padova, Camerino, Firenze. L’introduzione sarà affidata al rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea, presidente della Crui; poi interverranno Marcella Gargano, direttrice generale del Ministero dell’Università, Antonio Uricchio, presidente Anvur. Quindi la tavola rotonda su ‘Il lavoro come dispositivo trasformativo nella didattica e nell’organizzazione’, coordinata dal rettore di Siena Roberto Di Pietra, con relatori, insieme agli altri rettori, Antonio Punzi, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss; Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana Sud; Chiara Corazza, affiliate professor presso la ESCP Business School.