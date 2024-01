"Cronisti in classe", iscrizioni record. In campo 27 ’squadre’ di studenti. Debuttano gli alunni delle elementari

di Laura Valdesi

SIENA

Il dado è tratto. L’estrazione a sorte delle sfide fra le scuole che partecipano a ’Cronisti in classe 2024’ è avvenuta. E gli studenti scaldano i motori in vista della partenza del progetto de La Nazione giunto quest’anno alla 22esima edizione. Un’iniziativa sempre molto attesa dalle classi che ha registrato un numero di adesioni record, mai così alto. Saranno infatti ben 27 le ’squadre’ che si confronteranno su temi che riguardano ambiente e trasporti, le risorse del territorio, i giovani ed il loro mondo, la realtà che li circonda, come possono aiutare ad evitare comportamenti incivili. E ancora: la valorizzazione delle imprese locali e il rapporto con la comunità, per esempio, il volontariato e lo spirito di solidarietà. Ma anche le sfide del futuro come l’intelligenza artificiale. Alcuni dei temi che sono stati proposti sia dagli sponsor regionali del progetto de La Nazione che dai compagni di viaggio locali, preziosi e affezionati a ’Cronisti in classe’. A questa grande ’famiglia’, tale è diventata nel corso degli anni quella del campionato di giornalismo, dove si compete lealmente per poi ritrovarsi tutti alla premiazione finale uniti in un abbraccio festoso.

Nuovo il look della pagina che verrà realizzata quest’anno, molto più ’rock’ e moderna. E che, come sempre, verrà pubblicata anche nell’apposito sito on line di ’Cronisti in classe’ dove potrà essere votata. Ma va segnalato soprattutto il debutto nell’agone delle sfide a colpi di inchieste dei ragazzi delle scuole elementari a cui il campionato è stato aperto. Ci saranno dunque classi senesi e anche della provincia, vedi Radda, Monteriggioni e Acquaviva di Montepulciano. Daranno sicuramente filo da torcere ai colleghi delle medie guidati da un gruppo di docenti, fra new entry e affezionatissimi fin dalla prima edizione, che sta cominciando a stimolare lo spirito creativo dei ragazzi per raccontarsi, per spiegare ciò che li circonda e li interessa.

Ad estrarre le scuole nella redazione de La Nazione, componendo dunque la griglia del calendario, è stata Giovanna Romana di Banca Centro che è anche presidente del Gruppo stampa autonomo di Siena. Si parte l’8 febbraio con un ruolino di marcia vibrante fino a tutto aprile. L’ultima uscita sarà il 3 maggio. Tornando ai compagni di viaggio di ’Cronisti in classe’ di Siena, ci sono Prefettura, Uffici giudiziari, Fondazione Monte dei Paschi, Arcidiocesi di Siena e Colle Val d’Elsa, il Comune di Montepulciano che ha istituito il ’Premio Menga’ già da qualche anno, il Gruppo stampa autonomo di Siena, Inner Wheel, naturalmente Conad con cui esiste un legame storico.

Tutto è pronto, dunque. La grande famiglia del Campionato di giornalismo ha mollato gli ormeggi.