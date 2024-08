Costone, la marcia è ingranata: "Attesi da un’annata stimolante"

Prima settimana di lavoro in casa Costone. Dopo il raduno di domenica, la squadra ha iniziato la preparazione in vista della stagione agonistica 2024/2025. "Siamo contenti di ricominciare, dopo una promozione ottenuta sul campo come quella dello scorso anno. Vedo tanta energia, i ragazzi mi sembrano motivati e anche i nuovi innesti hanno legato bene con il resto del gruppo. La prossima stagione sarà stimolante. Il livello inevitabilmente si alzerà e noi dovremo giocarcela con tutti". Sono state queste le parole di benvenuto del presidente del Costone Emanuele Montomoli.

"Il campionato è stimolante non solo per la presenza di derby - ha aggiunto - di cui io sono da sempre un sostenitore, ma anche perché ci sono tante squadre di livello. Dopo aver salutato e ringraziato coach Maurizio Tozzi, che rimarrà nella storia del Costone, è arrivato coach Michele Belletti: per la Serie B occorreva un professionista e un allenatore che risponde a questa caratteristica è arrivato. Il sogno è chiudere tra le prime 6 al termine della prima fase, così da evitare la bagarre della seconda e giocare con più scioltezza. Ma non sarà facile".

"Affrontiamo la prossima stagione con entusiasmo - ha affermato poi il direttore generale Andrea Naldini -. Siamo dove volevamo essere. Questa estate abbiamo lavorato al meglio e con il massimo della voglia. Siamo una società storica, dovremo onorare questi colori e questa maglia".

"I nostri numeri stiamo crescendo - ha proseguito Naldini -, vogliamo crescere ancora nella maniera giusta e compatta".

Il direttore gialloverde si è quindi soffermato sugli obiettivi. "Stiamo lavorando da tempo per far crescere il nostro minibasket - le sue parole -, il giovanile e il Baskin. È cresciuto anche il nostro pubblico, vogliamo cavalcare questo entusiasmo".

"Per quanto riguarda la prima squadra vogliamo consolidarci nella categoria superiore che sarà molto impegnativa – ha concluso Naldini –. Poi vediamo: passo dopo passo vogliamo far crescere tutto il nostro movimento".

AF