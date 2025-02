Corteo mascherato e sfilata dei carri

Il carnevale impazza e il traffico si fa da parte. La sfilata di carri allegorici ed il corteo mascherato che domenica prossima raggiungeranno il centro di Colle bassa partendo dal quartiere Agrestone, hanno imposto una disciplina particolare al regolamento viario della città. Dalle14 alle 22 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Usimbardi, Roma, Verdi, Mazzini e Oberdan e nelle piazze Arnolfo e Unità dei Popoli: dalle 15 alle 22 sarà vietato il transito in piazza Arnolfo e nelle vie Cennini e Usimbardi; nella stessa fascia oraria, infine, il tratto di via di Spugna compreso tra via dei Botroni e via Bilenchi sarà a doppio senso di circolazione. Lungo il percorso della sfilata, la fermata del traffico sarà limitata al solo passaggio di carri e maschere.