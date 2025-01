Corsi di escursionismo. Giovedì la prima lezione di meteonivologia

La scuola di escursionismo del Club Alpino Italiano di Siena organizza incontri divulgativi e uscite in montagna sul tema della sicurezza durante le escursioni. Si inizierà giovedì 30 gennaio alle 21 nella sede Cai, in piazza Calabria 25/A, con una lezione di meteonivologia per proseguire il 20 febbraio su autosoccorso in valanga, il 6 marzo su cartografia e orientamento, il 20 marzo su nodi e manovre di corda, per terminare giovedi 8 maggio su fenomeni temporaleschi presso il liceo scientifico Galileo Galilei, in collaborazione con l’Associazione Meteo Senese.