"Corsi di Bandieraie, Pittura e Visite Guidate a Siena: Programma di Gennaio 2024"

· CIVETTA

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (21/23 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· SELVA

– Fino a sabato 6 gennaio dalle 16,30 alle 18,30 sarà possibile per tutta la cittadinanza visitare il meraviglioso presepe allestito nell’oratorio di San Sebastiano dagli artigiani selvaioli.

· TARTUCA

– Elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo della contrada e del Consiglio direttivo della società per il biennio 2024-25. Le votazioni avranno luogo nel museo della contrada in via Tommaso Pendola 19 nei giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 con il seguente orario: venerdì 5 dalle 17 alle 20.

Sabato 6 dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. Domenica 7 dalle 10,30 alle 12,30.

· TORRE

– Sabato 6 gennaio alle 11 il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata alla Chiesa di San Raimondo al Refugio. Appuntamento alle 10,30 alla fontanina in Salicotto. Per prenotazioni Luca Bonomi 33384 68116. Alle 17 il Gruppo Piccoli organizza in Società la ‘Befana’ per tutti i cittini.

– Domenica 7 alle 10 Santa Messa nell’Oratorio della contrada in suffragio di tutte le contradaiole defunte. Alle 13 Pranzo della Befana in società organizzato dal Gruppo Donne.

– Martedì 9 alle 19,15 il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidataalla Mostra ‘Siena Accesa di luci risplende’ nei locali museali. Alle 20,30 cenino in società.

– Mercoledì 17 alle 18 il gruppo Piccoli organizza la visita dedicata ai bambini alla Mostra ‘Siena accesa di luci risplende’. Alle 20,30 Cena della Stalla.

– Sabato 20 alle 20,30 cenino interamente organizzato e preparato dal Gruppo Giovani aperto a tutti.

– Martedì 23 alle 18 nella Sala delle Monture, il Circolo culturale I Battilana organizza il primo incontro della rassegna ‘Torraioli che … scrivono’ con la presentazione del libro ‘Sonetti Cartaginesi’ di Riccardo Benucci. Presenterà il volume il professor Alessandro Fo (Università di Siena) con letture di Ugo Micheli. Modera Luca Bonomi. Alle 20,30 cenino.

– Venerdì 26 alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335 456835.

– Sabato 27 alle 10 il Circolo Culturale Battilana organizza una visita guidata alla Basilica dell’Osservanza. Al termine della visita pranzo organizzato dai Battilana nel refettorio del Convento.

Per prenotazioni Luca Bonomi 3338468116 entro giovedì 25 gennaio. Alle 18 Tombola in società dedicata al Gruppo Piccoli. A seguire pizza in società aperta a tutti. Dopo cena tombola aperta anche agli adulti con ricchi premi.

– Martedì 30 alle 20,30 cenino ‘Si canta Siena’. Prima, durante e dopo il cenino si intoneranno stornelli senesi con le voci migliori di Salicotto.