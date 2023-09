Corsi alla Misericordia per nuovi soccorritori

Proseguono senza pause i progetti formativi a cura della Misericordia di Poggibonsi. Da lunedì prossimo, 2 ottobre, con inizio alle 21 nella sede di via Alessandro Volta, 38, prenderà il via il corso per i soccorritori del livello base. Una attività didattica aperta a chi ha, come età minima, sedici anni. La serie delle lezioni ’In aula’, che andrà avanti fino al 9 novembre, abilita le persone interessate a dedicarsi al volontariato sulle ambulanze per svolgere i servizi di carattere ordinario (non, dunque, l’emergenza sanitaria del 118), i trasporti sociali, i servizi alla persona.

Altre voci, l’aiuto alle persone indigenti, agli anziani soli e ad altri soggetti fragili che risiedono sul territorio di Poggibonsi. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni (gratuite), occorre contattare il numero telefonico 3247713113 (anche via WhatsApp, indicando nome, cognome e "Corso Soccorritori").