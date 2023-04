Corse a Fucecchio, Zedde scatenato: tre vittorie

Fucecchio, 16 aprile 2023 - Corse a Fucecchio, quanti spunti. Ma anche messaggi chiari sulle strategie dei big e dei giovani fantini. Anche per Siena. Perché Giovanni Atzeni, per esempio, sta lasciando spazio ai ragazzi di scuderia che devono brillare con il coltello fra i denti: Michel Putzu è secondo su Divino amore nella prima corsa, Stefano Piras battaglia su Vandà (secondo) nella sesta batteria e monta con grinta nella quarta su Cupido mio. Il ’re’ della giornata, Giuseppe Zedde che sbanca con tre successi, affida una cavalla con un grande motore ad Alessandro Cersosimo che non delude su Abracadabra. E infatti vince. Quanto a Jonatan Bartoletti, che forse un pensierino a Fucecchio ce l’ha fatto quest’anno, si lancia nella settima corsa su Boera che gira un po’ troppo larga ma con il fantino era andata subito in testa. I giovani, si diceva. Federico Guglielmi sta vivendo un momento d’oro, aiutato da cavalli di qualità come il vittorioso (anche oggi) Compilation nella sesta batteria: il nome del fantino comincia a circolare insistentemente per il palio nella Buca. Anche Mattia Chiavassa spinge forte su Banzay, non è una novità il buono spunto di Elias Mannucci su Antuosco nella seconda corsa. Promosso il mossiere Davide Busatti.

Giuseppe Zedde ha cavalli ben addestrati e di qualità. E si vede. Lui è bravo e motivato per cui non stupiscono le tre vittorie conquistate nella prima corsa su Blue star che sta venendo avanti, nella seconda sul collaudato Cristallo da Clodia, subito in testa e in corsa insidiato dalla rimonta di Francesco Caria su Arsenicolupin. Il terzo successo per Zedde arriva nella settima su Charly brown infilando dall’interno Bartoletti su Boera che appunto va un pochino larga. Gloria anche per il fantino di scuderia Zedde, Cersosimo che vince la terza batteria davanti al rimontante Crystal Grey e Sebastiano Murtas su Arathon baio.

Vola in pista Zenia Zoe, cavallina di Carlo Sanna già presa lo scorso anno per il palio di Fucecchio: insieme conquistano la quarta corsa. Continua a mostrare una forma strepitosa Vankook che montato da Giosué Carboni non lascia spazio agli avversari nella quinta batteria dove si distingue Sultano da Clodia, secondo con Topalli. Carboni si prende anche il secondo posto nella settima corsa con Chiosa vince, nome che ha fatto vedere buone cose. In una giornata bella ma sferzata dal vento, è Andrea Coghe su Chiocciola a prendere il comando dell’ultima corsa, l’ottava, superando Mula su Bim Bum Bam che è secondo, terzo Alessio Giannetti su Caente.