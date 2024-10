Coop riapre punto vendita. Tante novità per i clienti

Ieri ha riaperto il punto vendita Coop di Buonconvento. E’ stato rinnovato, con un importante intervento di ristrutturazione durato oltre quattro mesi. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Riccardo Conti, Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, e Grazia Lippi, presidente della sezione soci Crete Valdarbia. Spazio al servizio e ai prodotti locali, con un occhio particolare ai valori fondanti della Cooperativa come territorio, salute e ambiente. "Un supermercato rinnovato e rispettoso dell’ambiente - afferma il sindaco - Ringraziamo Unicoop Firenze per l’impegno verso la riqualificazione di questo punto vendita e per l’attenzione al territorio e alle filiere che lo caratterizzano. L’intervento fatto sul supermercato Coop di Buonconvento lo rende un luogo migliore per chi lo frequenta e per chi ci lavora". "Con la riapertura del punto vendita di Buonconvento offriamo un’ulteriore possibilità per la spesa di tutti i giorni ai soci e clienti" spiega Daniela Mori.