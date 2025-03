Contromano in Massetana. A maggio la sentenza lampo

Contromano in Massetana per sfuggire alla polizia che lo aveva scoperto su una macchina rubata. E voleva chiedergli lumi. Un inseguimento rocambolesco, in pieno giorno, avvenuto nel febbraio scorso. Un ventenne che vive vicino a Siena era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Venerdì si è presentato davanti al giudice, assistito dal suo avvocato Alessandro Betti chiedendo di essere giudicato con rito abbreviato. Il 16 maggio la sentenza, dunque a neppure tre mesi dall’episodio che molti ricordano. Ad attirare l’attenzione delle Volanti una Citroen segnalata come sospetta perché usata da probabili autori di furti. Mentre le altre macchine della questura convergevano lì iniziava l’inseguimento. Il giovane sulla Citroen è fuggito a tutto gas verso Strada di Massetana nonostante gli agenti con il suono della sirena e dei fari gli intimassero di fermarsi. Niente da fare. Avevano preferito (con lui anche un minorenne poi denunciato) proseguire la folle corsa mettendo in pericolo altri automobilisti. Era stata presa una curva contromano , sorpassando le vetture con fare spericolato costringendole a spostarsi. Finché si era fermato abbandonando la Citroen senza neppure tirare il freno a mano per cui la macchina andava indietro colpendo una Panda. Quindi la fuga a piedi ma ormai i poliziotti erano troppi. Corsa finita. E a maggio la sentenza per quelle scene da film.

La.Valde.