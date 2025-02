Contributi per l’affitto a chi abita in case Erp

"Il Comune di Monteriggioni non si dimentica di nessuno". E’ racchiuso in questo slogan l’orientamento dell’amministrazione, in particolare dell’assessorato al sociale, in materia di emergenza casa e di contributi alle fasce più deboli della popolazione per pagare l’affitto. "In continuità con il precedente mandato, la nostra posizione politica è quella di sviluppare e rafforzare tutte le azioni volte al sostegno e al supporto dei nuclei familiari più fragili del territorio – afferma l’assessora al sociale Diana Nisi –. Non è un caso che, nonostante le sempre minori risorse trasferite, abbiamo deciso di mantenere un’ulteriore categoria di beneficiari ai quali non vengono normalmente riconosciuti benefici economici per un aiuto in grado di rispondere a tutte le esigenze". E’ la cosiddetta fascia C, con cui si agevolano quanti, pur essendo residenti in abitazioni a canone concordato, hanno un Isee uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime Inps per l’anno 2024 e un rapporto canone/reddito analogo a coloro che sono in fascia A". La liquidazione del contributo avverrà entro la fine di marzo.