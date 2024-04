"Contrade senesi: assemblee, premi di studio e attività culturali in programma"

· AQUILA

– Stasera alle 21,15 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione assemblea generale. Odg: Comunicazioni Priore, relazione sindaci revisori rendiconto consuntivo 2023, approvazione rendiconto consuntivo 2023, approvazione rendiconto preventivo 2024, comunicazioni Capitano, varie ed eventuali.

· CHIOCCIOLA

– La Contrada ha indetto un bando per l’erogazione del Premio di Studio in memoria di Sabina Nannini, offerto dai genitori Caterina e Piero Angelo, da assegnarsi ad uno studente universitario che si sia maggiormente distinto negli studi nel corso dell’anno accademico 2022/23.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla cancelleria della contrada tramite consegna a mano o via e-mail all’indirizzo [email protected] entro le 18 del 19 aprile. La domanda dovrà essere corredata della relativa certificazione prodotta dall’ufficio studenti e didattica del proprio dipartimento/scuola. Per la partecipazione al bando occorre: essere iscritti negli elenchi dei protettori da almeno tre anni; essere in regola con il Protettorato alla data di pubblicazione del bando; essere iscritti ad un Istituto di istruzione superiore o a un’Istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell’anno accademico 2022/23 ed aver conseguito entro e non oltre la scadenza del bando almeno l’80% dei crediti formativi previsti dal piano di studio dell’anno accademico di riferimento. Non sono ammessi a partecipare al bando coloro che hanno già vinto il premio in precedenza. La consegna del premio avverrà giovedì 25 aprile in occasione del banchetto nella ricorrenza di San Marco Evangelista.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

–Venerdì 19 aprile cena per la ristampa dei Numeri Unici del 1950 e del 1954.

–Sabato 20 aprile attività pomeridiana del Gruppo Piccoli Lecaioli e aperitivo in Società. Per soci e famiglie

– Domenica 21 aprile la Contrada organizza una gita a San Quirico d’Orcia per visitare la sua cattedrale, la Cappella della Madonna di Vitaleta e gli stendardi processionali della Domenica in Albis del 1822 - tra i quali è presente quello del Leocorno. La partenza è prevista per le 9,30 e gli spostamenti avverranno con mezzi propri. Prenotarsi entro il 16 aprile tramite app specificando allergie e/o intolleranze.

· NICCHIO

– Corsi per alfieri e tamburini nei giardini della Pania nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30, fino al termine delle scuole. In caso di maltempo i corsi non si svolgeranno.

· PANTERA

– Stasera torna l’Assaggeria. Menù: Pizzoccheri alla valtellinese, Polpette al sugo con cipolline, Dolce. In cucina Loredana e Corrado. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (33457 26660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· TORRE

- Domani, mercoledì 17, alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione, si terrà nei locali della Contrada l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno: comunicazioni del priore, esame e approvazione del rendiconto a consuntivo 2023, e Esame e approvazione del preventivo finanziario 2024, varie ed eventuali.