Conto alla rovescia per il Festival Abbiccì

A Colle al Festival Abbiccì Leggiamo Insieme saranno presenti Sigfrido Ranucci ed il Magistrato Nino Di Matteo. Manca meno di una settimana all’inizio di una serie di iniziative di ottima qualità. Lunedì 31 marzo Parole O_Stili con ‘Il Manifesto della comunicazione non ostile per educare al digitale’, alle 17, Teatro del Popolo. Sabato 5 aprile super fantastiche letture per bambine e bambini in biblioteca a cura delle volontarie dell’APS Centro Collaterale. Lunedì 7 aprile Zoosparkle con ‘Dinosauri d’Italia’ alle 17,30 al Teatro del Popolo. Mercoledì 9 aprile Vanessa Roghi con ‘Un libro d’oro e d’argento: intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari’, alle 18, Teatro del Popolo. Giovedì 10 aprile Albalisa Sampieri di Atelier Vantaggio Donna con ‘Il personale è politico: il lungo cammino dei diritti delle donna’ alle 17 al Teatro del Popolo. Sabato 12 aprile Sigfrido Ranucci con Giorgio Bongiovanni e Michele Taddei presenta ‘La scelta’ alle 17, Teatro del Popolo. Gli eventi non finiscono qua perché dal 12 Aprile inizierà ‘Abbiccì della legalità’, organizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con Movimento Agende Rosse, Antimafia Duemila e Avviso Pubblico. Tra gli ospiti il 17 aprile Stefano Ciuffo, Assessore alla Legalità della Regione Toscana, il 23 aprile Massimiliano Giannantoni per la presentazione del suo libro ‘Le donne delle stragi’ e il 29 aprile il Magistrato Nino Di Matteo. Tutti gli eventi di Abbiccì Leggiamo Insieme sono gratuiti e non è prevista prenotazione.

Per maggiori informazioni: [email protected]; 0577922065.

Lodovico Andreucci