"Continua l’appoggio di Estra al progetto. Sostenibilità ambientale, premio speciale"

"Tornano i "Campionati di Giornalismo" promossi di La Nazione e torna anche Estra con il suo rinnovato sostegno all’iniziativa e con la riproposizione immancabile del Premio speciale Estra per la sostenibilità ambientale dal titolo "Risparmiare Energia", dedicato in particolare ai temi del risparmio energetico e all’uso razionale dell’energia, che verrà assegnato rispettivamente ad Arezzo, Siena e Prato", dice Francesco Macrì, presidente Estra SpA.

"Si tratta di una gara speciale che coinvolge le scuole medie e che pone alla ribalta temi di grande attualità dando modo di sperimentare l’approccio giornalistico all’osservazione della realtà. Dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze – prosegue il presidente Macrì – di sviluppare un atteggiamento critico e di indagare i fatti entrando nell’attualità della notizia con un occhio non superficiale, di sicuro li sottopone ad un cambio di prospettiva e ad una visione più ampia della realtà, che li spinge su strade nuove. Farsi una propria opinione sui temi del nostro tempo è importante ma non è tutto, è insegnare loro una diversa modalità di approccio alle cose che fa la differenza. Potrebbero nascere vocazioni e nuovi talenti, ma comunque ciascuno di loro di sicuro ne uscirà arricchito".

"Come è noto – spiega ancora Macrì – Estra è impegnata a promuovere percorsi educativi nelle scuole sull’ambiente, il risparmio energetico, le energie rinnovabili, gli stili di vita sostenibili e lo fa da sempre con progetti consolidati e di portata nazionale: ’Scuole Viaggianti’ ne è un esempio tra tutti. Sono state occasioni di crescita e di educazione a tutti i livelli, dai più piccoli ai più grandi, che hanno generato negli anni nuova consapevolezza e comportamenti più responsabili. E’ per questo che abbiamo deciso di proporre un Premio Estra su un tema di Sostenibilità Ambientale, in coerenza a ciò che facciamo e in cui crediamo in linea con obiettivi dell’agenda ONU 2030 per la sostenibilità. Un plauso quindi a la Nazione per l’ottimo contributo alla creazione di una cultura diffusa, capace di divulgare contenuti attraverso linguaggi inediti e più genuini. Contribuire alla formazione delle donne e degli uomini di domani è il migliore investimento che si possa fare per il Pianeta".