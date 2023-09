Concerto per l’amata prof. Ricavato alla Marmocchi

Organizzano un concerto in memoria della loro amata professoressa delle medie e doneranno il ricavato dell’evento alla scuola di Poggibonsi, la Marmocchi, nella quale sono "diventati adulti" negli anni tra il 1987 e il 1990 all’interno della sezione B. I componenti della scolaresca del plesso di viale Garibaldi, che oggi è parte integrante del Comprensivo 1, vogliono così tributare un ricordo all’insegnante di Lettere, Carla Bonacci Rossi. "Tanti i versi poetici imparati sui banchi – raccontano gli alunni di ieri – e soprattutto vogliamo tenere impresso nella mente il carme Dei Sepolcri di Ugo Foscolo. In particolare un passaggio – "A egregie cose il forte animo accendonoL’urne dei forti" – che nel corso degli anni è rimbombato fragorosamente nella nostra testa, in quanto scandito con l’inconfondibile timbro dalla signora Carla, in cattedra per Italiano Storia e Geografia, che ha cresciuto con amore materno e una giusta dose di severità diverse generazioni di poggibonsesi, assecondandone le inclinazioni e indicando loro la strada da percorrere nella vita. È mancata all’affetto dei suoi cari lo scorso anno, lasciando un segno profondo e restando fonte costante di ispirazione, proprio come i ‘forti’ declamati dal Foscolo". Da qui, grazie all’aiuto di un allievo di quella terza B che oggi è acclamato pianista, il maestro Ivan Morelli, i ragazzi della Marmocchi 1987-1990 hanno inserito in cartellone un concerto: appuntamento domenica 1 ottobre alle ore 18 nel Chiostro di San Cristoforo a Siena nella Contrada della Civetta, un altro dei grandi amori della prof insieme con la famiglia e i suoi alunni. Accompagnato dalla moglie, il soprano Keren Davidovitch, Ivan Morelli delizierà la platea con brani classici e con partiture dal repertorio del grande Ennio Morricone, scelti tra i prediletti dell’insegnante. La somma sarà poi devoluta alla scuola media Francesco Costantino Marmocchi per l’ acquisto di materiale didattico. Accessori che entreranno dunque nella disponibilità e nella dotazione dell’Istituto diretto dal 2022 da Annarita Magini, a beneficio degli alunni di oggi. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nel museo della Contrada Priora della Civetta. Ingresso a offerta libera.

Paolo Bartalini