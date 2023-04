Conad City pronto al debutto Apre un nuovo supermercato al posto dell’ex garage Busi

Seicento metri quadrati, illuminati da grandi vetrate. La cucina a vista, su un soppalco a ridosso dell’entrata. Uno spazio dedicato agli amanti del sushi, con due cuochi specializzati che produrranno piatti giornalmente. Ortofrutta, gastronomia e panetteria, in bella mostra. Casse veloci: sabato prossimo, 6 maggio, alle 9, il nuovo Conad City di viale Curtatone (la struttura è quella dell’ex garage Busi, alle ‘scalette’, per dirla alla senese) aprirà i battenti. Dopo circa un anno e mezzo, da quando il progetto ha preso il via, i lavori sono ormai terminati. Mancano soltanto gli ultimi dettagli, gli ultimi passaggi della merce dalla ‘vecchia’ ubicazione nella galleria Metropolitan (la prossima settimana infatti il negozio rimarrà chiuso) a quella nuova.

"Siamo molto soddisfatti – ha affermato Duccio Carapelli, uno degli storici soci di Conad –: siamo arrivati alla fine del percorso, complicato dalla pandemia, che ha quindi richiesto molti sacrifici. Crediamo che sia venuto fuori un gran bel negozio e speriamo che possa essere apprezzato dai senesi, da chi abita in centro o chi ci lavora o anche da chi è soltanto di passaggio. Abbiamo scelto, del resto, una location strategica, che si presta a essere utilizzata, soprattutto nei periodi di alta stagione, dai turisti che arrivano in città".

Sarà insomma un locale completamente diverso da quello della galleria, un locale a garanzia della sostenibilità ambientale, tema molto caro a Conad. "Il supermercato è aggiornato in tutto – ha sottolineato Carapelli –, abbiamo prestato la massima attenzione al risparmio energetico, come nella scelta dei banchi e dei contenitori". E se sono cinque, adesso, i punti vendita di Conad in città o nella prima periferia (via di Città, via Pantaneto, strada Massetana Romana, via Curtatone, appunto, oltre alla parafarmacia di piazza Matteotti), tra la fine del 2023 e l’inizio del prossimo anno un nuovo supermercato sorgerà nella zona dello Stellino, nell’area ex Petroli Pasqui, sotto il centro Arca: il cantiere è aperto, i lavori proseguono. Sarà un ‘market’ di dimensioni piuttosto grandi – circa 1500, infatti, i metri quadrati –, in un’altra zona strategica e particolarmente trafficata di Siena.

Angela Gorellini