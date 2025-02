Comunità attenta allo sport. Una montagna... in gioco

Lo sport è una parte fondamentale di questa comunità. Sono presenti tante società che permettono a bambini, ragazzi e adulti di praticare sport all’aria aperta, in un ambiente sano e accogliente. Lo stadio ha una pista di atletica in tartan omologata, accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità. Uno degli eventi più famosi è la "Salitredici", una gara di corsa in salita lungo la strada per la vetta; è una giornata aperta anche ai meno competitivi che possono godere del paesaggio montano camminando tranquillamente.

Il Circolo Tennis "Selene Monelli" è un altro punto di forza; vi lavorano istruttori qualificati, un mental coach, un nutrizionista e due preparatori atletici. Dispone di due campi in terra battuta, coperti e riscaldati d’inverno, permettendo agli appassionati di giocare tutto l’anno; l’abbattimento delle barriere architettoniche permette di ospitare proprio tutti.

Per gli amanti della pallavolo, c’è il club Saiuz, fondato negli anni ’80, che coinvolge ragazzi e ragazze di diverse nazionalità e organizza corsi di sitting volley, permettendo anche a chi ha difficoltà motorie di allenarsi e partecipare a tornei. Il calcio è ben rappresentato dalla prima squadra, l’Amiata. Nel settore giovanile opera l’Amiatina, attiva dal 1990, accoglie bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni. Si punta sull’inclusione impegnandosi anche ad aiutare le famiglie in difficoltà economica, in modo che tutti possano avvicinarsi allo sport. Abbiamo intervistato l’assessore allo sport e vicesindaco, Alessandro Pasqualini, che ci ha parlato del legame tra sport e comunità: "Abbadia ha una forte tradizione sportiva, sostenuta e mantenuta dalle tante associazioni presenti. Il Comune supporta economicamente le strutture e promuove appuntamenti, per esempio le giornate dedicate allo sport per gli studenti. Lo sport è una palestra di vita e di inclusione: aiuta a crescere, educa alla disciplina, favorisce la socializzazione e promuove valori come il rispetto e la perseveranza".

Infine la Piscina Amiata, un moderno complesso che offre un’ampia gamma di attività per ogni età: nuoto libero, corsi di nuoto, aquagym e competizioni. È un punto di riferimento per gli appassionati di nuoto e per chi cerca un luogo per rilassarsi e fare attività fisica. Grazie alla passione delle tante associazioni locali e al supporto dell’amministrazione, Abbadia S.S. è davvero un paese dove lo sport è per tutti! Qui chiunque può trovare il proprio spazio per divertirsi, allenarsi e stare bene insieme agli altri.