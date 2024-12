Comune e Siena Jazz. Convenzione per gestire le reti e la telefonia

La Giunta comunale ha approvato la convenzione con Siena Jazz per disciplinare la gestione delle reti informatiche e della telefonia. L’accordo prevede la migrazione della linea telefonica dell’associazione verso la tecnologia Voip tramite la rete comunale Dian@, già accessibile in modalità wireless in aree centrali e periferiche della città. L’associazione beneficerà inoltre della configurazione del centralino e degli apparati telefonici, assicurando così un’infrastruttura moderna e funzionale per le proprie attività. La convenzione avrà durata triennale, fino al 31 dicembre 2027. "La convenzione con Siena Jazz - sottolinea l’assessore Giuseppe Giordano - dimostra come la tecnologia possa diventare un alleato nella promozione della cultura e dell’arte". L’accordo include la possibilità di revisioni annuali per adeguarsi a nuove esigenze e migliorie tecnologiche.