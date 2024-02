Commissario Pd al debutto. Sarracino convoca l’assemblea degli iscritti

In politichese si chiama ’attivo comunale’. In pratica si tratta dell’assemblea degli iscritti al Pd di Siena, dove il braccio di ferro per la segreteria dell’Unione comunale ha avuto come conseguenza la nomina a commissario del parlamentare Marco Sarracino. E proprio quest’ultimo, dopo una visita a sorpresa a Siena dove ha tenuto i primi incontri, ha annunciato per il primo marzo alle 17,30 nella sede del circolo socio-culturale ’La Tuberosa’ l’assemblea degli iscritti.

Di fatto, con il commissariamento del partito, tutti gli organismi interni sono decaduti. La stessa assemblea degli iscritti non ha potere decisionale, ma la mossa fatta da Sarracino ha più di un obiettivo: da una parte infatti il neocommissario intende presentarsi al partito senese, o almeno a quanti parteciperanno all’attivo comunale visto il rifiuto già annunciato da parte dei ’ribelli’; dall’altra intende aprire il dialogo con la base per rilanciare i valori del centrosinistra. Ma c’è anche una finalità più politica: in base alle presenze all’assemblea, Sarracino potrà capire su quali forze poter contare per traghettare il Pd senese al congresso. In altre parole, l’attivo comunale rappresenta l’occasione per una sorta di conta interna, con l’auspicio degli organizzatori che i sostenitori della mozione Leoncini si trovino in posizione minoritaria. Intanto trapela la notizia di un incontro, avvenuto giovedì scorso, nel quale le diverse ’anime’ del Pd senese si sarebbero ritrovate per "superare le concrezioni". Pare che fossero presenti a titolo individuale sia i sostenitori dell’ex segretario Massimo Roncucci, sia quelli legati alla mozione di Giulia Mazzarelli, a quella di Simone Petricci e i fautori di quella dello stesso Leoncini. Costoro, pur ritenendo fondati i motivi del ricorso da lui presentato, preferiscono "lavorare per ricostruire un’alternativa di centrosinistra in città, parlando alla gente piuttosto che restare legati ad antichi rancori". A preparare il terreno per l’attivo comunale ci ha pensato il segretario provinciale Andrea Valenti: "Il commissario Pd Marco Sarracino ha cominciato il suo lavoro su Siena. I riscontri che ho sono tutti positivi, anche a me sembra di percepire finalmente un clima di speranza e di voglia di ripartire. Questo partito in città ha voglia di ripartire, di farlo velocemente. Ha voglia di correre. Altri hanno voglia di ricorrere".