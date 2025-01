Comege Industrial. Stamani il presidio

Un altro tema caldo per il mondo del lavoro sul territorio. Una vicenda che riguarda i dipendenti della Comege Industrial, realtà del settore meccanico con sede nel comune di Monteriggioni nella località Le Frigge. In programma questa mattina, dalle 9,30, un presidio da parte degli addetti, alle prese non da oggi con alcune serie problematiche.

"Gli operai in questo momento non ricevono lo stipendio e la tredicesima – afferma Carmine Stefanelli per Fiom Cgil – e come sigla sindacale, insieme alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai lavoratori stessi, abbiano deciso di dare vita con l’azienda a un percorso per comprendere il futuro e l’orientamento di Comege, che a quanto ci risulta ha una nuova proprietà. Però non abbiamo ricevuto le risposte che aspettavamo, anche in materia di piano industriale".

Sul tavolo, insomma, diverse questioni aperte… "A dicembre non è stata riconosciuta la tredicesima ai dipendenti, con la volontà espressa da parte dell’azienda di arrivare a gennaio e di sistemare anche il quadro economico delle maestranze – aggiunge Stefanelli – ma purtroppo a oggi, in assenza delle auspicate novità, siamo costretti a organizzare il presidio davanti allo stabilimento, quest’oggi. In una fase nella quale tra l’altro,, a quanto sappiamo, non ci sono commesse per l’azienda. E quindi il personale si ritrova in pratica senza un lavoro, bloccato da una situazione di stallo a livello produttivo e per di più privo delle spettanze".

Questo è il quadro attuale con il quale più di venti lavoratori e altrettante famiglie stanno facendo i conti". Troppe promesse e nessuna azione concreta, finora – conclude Stefanelli per Fiom Cgil – ad opera di Comege".

Paolo Bartalini