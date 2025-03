’ColleX’ vince il bando regionale: "Oratorio e fondi di via Garibaldi destinati alle attività per i giovani"

"Come promesso, Colle torna ad attrarre risorse sulla città, ed in questo caso per i giovani, grazie ad una visione progettuale ampia che abbraccia più di un settore". Il sindaco Piero Pii annuncia il progetto ‘ColleX’, risultato fra i vincitori del bando della Regione Toscana sulla sicurezza urbana, che beneficerà di un finanziamento regionale di 55.000 euro che, sommati ai 20.000 messi a disposizione dal Comune, porterà a 75.000 il totale dei fondi disponibili per la realizzazione. "Come amministrazione comunale cofinanzieremo il progetto ColleX, facendo la nostra parte insieme alla Regione – prosegue il primo cittadino - Il progetto ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare alcuni spazi della città, come ad esempio l’Oratorio di Sant’Agostino ed i tanti fondi inutilizzati di via Garibaldi, in luoghi di aggregazione e di crescita, grazie al coinvolgimento di scuole, associazioni culturali e sportive, istituzioni locali e gruppi giovanili". Attraverso una metodologia innovativa basata sul ‘life-design’ (metodo tradotto malamente, ma efficacemente in ‘costruzionismo sociale’) e sulla cittadinanza attiva, il progetto guiderà i giovani nel prendere decisioni consapevoli per il proprio futuro e nella creazione di attività che rispondano ai loro interessi e bisogni, con un particolare focus sullo sport. "Grazie al finanziamento ottenuto, il Comune di Colle potrà realizzare un piano d’azione concreto per la sicurezza e l’inclusione giovanile – sottolinea Valerio Peruzzi, assessore all’associazionismo, allo sport ed alle politiche giovanili – Il progetto ColleX dimostrerà come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare un impatto positivo, grazie all’entusiasmo delle nuove generazioni. Modello innovativo e replicabile, il progetto introduce un approccio innovativo alla gestione della sicurezza urbana, attraverso la collaborazione tra giovani, istituzioni e associazioni. ColleX punta a trasformare le criticità in nuove opportunità, creando spazi di aggregazione inclusivi e stimolando la costruzione di legami di fiducia tra i giovani e la comunità". Spesso additati come i principali responsabili di un certo disordine sociale di cui anche Colle soffre, i giovani colligiani potranno essere i protagonisti di una nuova e importante forma di cittadinanza attiva, di cui l’intera comunità colligiana potrà beneficiare anche da un punto di vista urbanistico.