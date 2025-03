Colle: progetto di illuminazione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica e anche ridurre i costi

Il Comune di Colle avvia un innovativo progetto di Project Financing per l’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi. Lo ha affermato recentemente anche il sindaco Piero Pii. L’iniziativa prevede l’installazione di impianti a LED e sistemi di controllo smart, che permetteranno di ottimizzare il consumo energetico. Inoltre, si procederà alla sostituzione delle vecchie lampade e all’introduzione di tecnologie sostenibili. Il progetto coinvolgerà attivamente il settore privato, con un investimento significativo per rendere la città più moderna, sicura ed eco-friendly e favorire il risparmio energetico a lungo termine. "Stanno arrivando le prime proposte articolate su cui avvieremo le procedure di Project Financing - afferma Pii –. Riguardano sia la pubblica illuminazione che la riqualificazione energetica di una parte del patrimonio di proprietà del Comune. L’operazione sulla pubblica illuminazione è molto importante e sarà un investimento a carico di soggetti provati, appoggiato sul canone ventennale che sarà inferiore a quello che noi oggi paghiamo di consumo energetico. Sarà un investimento intorno ai tre milioni di euro". Ed ancora: "Comporterà la sostituzione e la riqualificazione dei 152 quadri elettrici della città – continua il primo cittadino di Colle –, ma anche la sostituzione di tutti i corpi illuminanti rendendoli a led, la realizzazione dell’illuminazione monumentale, quindi, in tutte le piazze ed in tutte le parti storiche della città, ma anche per le mura del Castello. Riguarderà un lavoro di riverniciatura e/o sostituzione di centinaia di pali della pubblica illuminazione. Prevediamo anche l’ampliamento delle parti oggi non coperte in modo adeguato dall’illuminazione pubblica. Quindi, sarà una grande opera pubblica che rimarrà uno degli elementi fondanti di questa amministrazione". Vengono date anche delle tempistiche rispetto a quale sarà il piano di sviluppo. "Procederemo in modo trasparente, quindi, arriveranno le proposte – continua il sindaco di Colle –. Il Comune in base alle proposte che arrivano emetterà un avviso pubblico, dando i tempi previsti dalla normativa per la presentazione di altri eventuali progetti. Dopodiché verrà valutata la soluzione che riteniamo più opportuno mettere a gara. Tutti potranno partecipare ed alla fine di questa procedura entro un anno tutti potranno vedere tutta la pubblica illuminazione di Colle rifatta ed a norma". Lodovico Andreucci