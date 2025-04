Colle è meta turistica privilegiata. Numeri in crescita rispetto al 2023

Un totale di 67.446 arrivi nel 2024, con un aumento del 9,22% rispetto ai 61.755 del 2023, e 179.394 presenze a fronte delle 169.246 dell’anno precedente, con un incremento del 6%. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sul turismo del Comune di Colle di Val d’Elsa, che evidenziano una crescita significativa soprattutto nel periodo natalizio. In particolare, il mese di novembre ha segnato una variazione assoluta del +35,97% nelle presenze e del +33,56% negli arrivi, con un picco di turisti italiani: +54,82% di presenze e +43,19% di arrivi, distribuiti tra strutture alberghiere ed extralberghiere. Complessivamente, nel 2024, oltre 10.000 persone in più hanno scelto di pernottare a Colle di Val d’Elsa rispetto all’anno precedente. "Registriamo dati che – sottolinea l’assessore al turismo Carlotta Lettieri – devono guidarci nella lettura delle dinamiche dei flussi turistici, come risposta concreta alle azioni programmate dall’amministrazione. Il dato positivo, dopo un inizio anno più lento, conferma che le attività legate al Natale a Colle hanno portato un incremento sensibile in termini sia di presenze che di arrivi. Siamo consapevoli che molto resta da fare, per sviluppare una programmazione capace di distribuire l’offerta turistica su tutto l’arco dell’anno, valorizzando il nostro ricco patrimonio artistico, storico, naturalistico e culturale. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutte le strutture ricettive di Colle di Val d’Elsa per la professionalità e l’accoglienza offerte ai visitatori, contribuendo in maniera determinante a questo importante risultato e al rafforzamento dell’economia locale." Il sistema museale colligiano ha registrato, a fine 2024, 807 ingressi complessivi, con le migliori performance durante gli eventi natalizi: 335 a novembre, 192 a dicembre e 280 a gennaio 2025. Il Museo del Cristallo si conferma il museo più visitato, con 679 accessi, risultato a cui ha contribuito significativamente il contest artistico "Cristalli di Natale". L’iniziativa, che ha raccolto grande entusiasmo da parte del pubblico, ha visto la partecipazione di numerosi creativi locali, valorizzando il legame tra tradizione del cristallo e creatività contemporanea, e confermandosi un elemento strategico su cui investire per il futuro. Infine, per migliorare ulteriormente la fruibilità delle informazioni turistiche, la Giunta comunale ha deliberato l’installazione di due totem informativi touch screen, che saranno collocati uno nella parte alta e uno nella parte bassa della città. In modalità stand-by, i totem offriranno anche spazi video dedicati alle comunicazioni istituzionali.

Lodovico Andreucci