Cittadinanza onoraria per l’artista Paladino

L’artista Mimmo Paladino sarà cittadino onorario di Poggibonsi. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Paladino, figura di fama internazionale legata alla comunità locale per la sua donazione alla città di Poggibonsi dell’opera I Dormienti, collocata presso la Fonte delle Fate. "Abbiamo lavorato a questa possibilità – spiega l’assessore alla cultura del Comune, Elisa Tozzetti - accogliendo la proposta dell’associazione Arte Continua. Un orgoglio avere tra i nostri concittadini una personalità che valorizza, con la propria arte, la nostra città". E’ stata proprio Arte Continua a proporre all’amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria al maestro, nato a Paduli, in provincia di Benevento, il 18 dicembre 1948, quale riconoscimento del suo contributo artistico e culturale alla città di Poggibonsi. "Paladino è noto per il suo impegno nella sperimentazione artistica – dice ancora Tozzetti – e ricordiamo in particolare I Dormienti, opera donata alla città nel 2000 e accompagnata dalle musiche del celebre compositore Brian Eno. L’installazione è stata realizzata per la terza edizione di Arte all’Arte nel 1998, ed è divenuta un simbolo di bellezza e riflessione. Attraverso questa importante donazione, Mimmo Paladino ha manifestato una profonda sensibilità verso il tessuto culturale di Poggibonsi, contribuendo ad associare la nostra città all’arte contemporanea e a promuovere il dialogo fra tradizione e innovazione. L’opera ha arricchito il patrimonio artistico locale, attirando visitatori e appassionati d’arte da tutto il mondo e consolidando la vocazione culturale della città". Paladino è tornato a Poggibonsi nel 2023, per la proiezione del film La Divina Cometa al cinema Garibaldi.