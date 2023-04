Città di Siena Il vincitore va al Salone di Torino

di Riccardo Bruni

Le opere selezionate per il Premio Letterario Toscana quest’anno arrivano anche al Salone del Libro di Torino. Il concorso riunirà per l’edizione 2023 ben otto manifestazioni dedicate ai libri che si tengono in altrettanti capoluoghi toscani, tra cui il premio Città di Siena, organizzato dall’associazione Gruppo Scrittori Senesi, presieduto da Massino Granchi, che fa parte del comitato organizzatore.

A contendersi i riconoscimenti decisi dalla giuria saranno quindi le opere che si saranno aggiudicate il Garfagnana in GialloBarga Noir (Lucca), Il premio La Città sul Ponte (Firenze), il Città di GrossetoAmori sui generis, il Tagete (Arezzo), il Città di Siena, il Delfino (Pisa), l’ALA Il Magnifico Lettore (Livorno) e il Premio Internazionale degli Scrittori Italiani (Prato).

"La vera sorpresa – afferma Granchi – è che le otto opere in lizza per la vittoria con i relativi autori saranno presentate sabato 20 maggio al Salone del Libro di Torino. E questo rappresenta un altro importante step per il consolidamento del Premio Letterario Toscana e per la sua consacrazione nell’ambito dei premi letterari italiani". La cerimonia di premiazione, che si svolge ogni anno in una città diversa tra quelle che ospitano i premi letterari coinvolti, è fissata per il 18 novembre, a conclusione del calendario di eventi che riguarda le otto manifestazioni riunite in questo ambito, e sarà organizzata a Grosseto, nella storica Sala Eden posta sul Bastione Garibaldi delle mura medicee del capoluogo maremmano.

"Un evento che avrà le connotazioni di un vero e proprio spettacolo aperto al pubblico – assicura Granchi – in cui si alterneranno attori e musicisti di richiamo".