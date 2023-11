Febbre da Cavallo a Siena con Montesano

Siena, domenica 26 novembre 2023 – Venerdì prossimo, 1° dicembre, a partire dalle 20,30 nei locali del Circolo la Tuberosa di via Vallepiatta 10 a Siena arriva una serata speciale, con la proiezione di ‘Febbre da Cavallo’, ricca di racconti, aneddoti, ricordi, in compagnia d’er Pomata Enrico Montesano, uno degli attori più noti del cinema italiano che sarà ospite della serata che ci parlerà del film diventato negli anni un cult movie e del suo rapporto con Gigi Proietti.

Assidui frequentatori dell’Ippodromo di Tor di Valle a Roma, scommettitori incalliti, Bruno Fioretti detto Mandrake (Proietti) e Armando Pellicci detto Er Pomata (Montesano) sono ormai rovinati ma la fortuna viene in loro soccorso quando scoprono la straordinaria somiglianza tra Mandrake ed il celebre driver Jean-Louis Rossini (Renzo Ozzano) ingaggiato dal ricco conte Dallara (Gigi Ballista) per battere il cavallo Soldatino, ex brocco di proprietà dello “scalcinato” avvocato De Marchis, uno dei ruoli migliori di Mario Carotenuto.

Cult nella capitale e in tutta Italia, soprattutto tra gli appassionati di ippica, in particolare i frequentatori più assidui delle corse al trotto, è la celebrazione dei perdenti e dell’arte di arrangiarsi è la quintessenza della romanità cialtrona e bonaria di una volta con personaggi che si stagliano nella memoria come il giudice Adolfo Celi (morto proprio a Siena) o il macellaio ‘Manzotin’, interpretato da un caratterista coi fiocchi come Ennio Antonelli. L’evento vuole unire proiezioni cinematografiche della commedia italiana anni ’70 ’80 con la buona cucina, per serate condivise e conviviali, e sarà preceduta da una cena a tema con il tris di primi (di Gabriella): gricia, amatriciana, carbonara e vino rosso il tutto a 20 euro. Per informazioni & prenotazioni: www.contemascetti.it/eventi/febbre-da-cavallo-siena