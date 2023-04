Cineforum al Mulino "Aiuto alla disabilità"

Uno spazio per assistere alla proiezione di film in compagnia. Al Mulino, struttura residenziale per persone con disabilità gestita dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, è attivo adesso il Cineforum. Taglio del nastro nella sede di via Piave a Poggibonsi per una sala realizzata con il contributo del Lions club Valdelsa – è intervenuta la presidente Marta Biotti – che ha fornito la dotazione tecnica e una macchina per i popcorn. "Un’iniziativa di socializzazione per ampliare i servizi alla disabilità – ha detto Nicoletta Baracchini, direttore della FtsA – e più in generale per integrare le attività già presenti nella comunità locale, aprendo le porte alle famiglie, agli amici e a chi vorrà vedere un film sulla base della programmazione interna. Alla festa sono intervenuti residenti e operatori del Mulino, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Poggibonsi Enrica Borgianni, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Colle di Val d’Elsa Samuela Boldrini, la Referente di struttura Giusy Di Nardo e il presidente della FtsA Alessandro Donati, sindaco di Colle: "Un’altra tranche del lavoro che sta portando avanti la Fondazione - ha spiegato Donati - nel quadro dei progetti destinati alle fasce più deboli della popolazione e per questo ringraziamo il Lions Club Valdelsa per il sostegno che è solito offrire. Confidiamo anche nell’apporto del cinema, e dello spettacolo nel suo insieme, nell’ottica di un riscatto per chi deve affrontare le asperità della vita". La prima proiezione, durante l’evento, un breve video con protagonisti i residenti dei nuclei Cap e Rsd del Mulino e i ragazzi del "Centro Anch’io". Sala decorata con i quadri realizzati presso ‘L’impronta’ di Colle di Val d’Elsa.

Paolo Bartalini