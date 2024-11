Ciclo dell’anidride carbonica. Nasce un nuovo impianto

Verrà realizzato a Piancastagnaio l’impianto di riutilizzazione dell’ anidride carbonica naturale da parte della multinazionale giapponese Nippon Gases e Sol che grazie alle tecnologie esistenti permetterà la purificazione e la liquefazione della Co2.

L’ utilizzo dell’anidride carbonica sarà possibile grazie alla collaborazione di Enel Green power che potrà mettere a disposizione il fluido geotermico proveniente dalle centrali geotermiche in uscita dal normale ciclo di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Sarà cosi trasformata e una volta prodotta potrà essere impiegata per differenti applicazioni di settori industriali nei vari campi alimentari, farmaceutici, chimico, ambientale.

Un impianto che diventerà operativo nel 2025 ma che già ha avuto da parte dell’ amministrazione comunale un sostanziale rilancio. Infatti il progetto di Nippon Gases e Sol prevede la realizzazione da parte della multinazionale di alcune infrastrutture nella periferia del paese per rendere accessibile il transito di mezzi operativi e di trasporto.

Il nuovo impianto che entrerà in funzione nel 2025 crea anche nuova occupazione infatti sono previsti venti posti di lavoro tra diretti e indiretti.

"A breve si concretizzerà un percorso iniziato con la precedente amministrazione che, grazie all’ esperienza e al Know how , di due leader mondiali- ha dichiarato il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi- come Nippon Gases e Sol e Green Power fornirà nuove prospettive di sviluppo nonché prospettive di nuova occupazione per tutto il territorio Amiatino".

Una bella occasione dunque per il territorio con un progetto che permette di sfruttare una delle sostanze più impattanti dal punto di vista ambientale, come l’anidride carbonica. Tra l’altro la creazione di nuovi posti di lavoro in un territorio che ha fame di occupazione è un ulteriore elemento che rafforza la strategia di questo investimento.