"Ci ho creduto. I segni c’erano"

Abbraccia la figlia Margherita, Alessandro Toscano, all’uscita da Palazzo. "Grazie" gli dice lei. "Sì, è stato un gesto che ha un significato, lo sappiamo io è lei, è riservatissimo, non lo posso raccontare" ha svelato poi il capitano dell’Onda. La bandiera di Malborghetto sventola alle trifore, lo circonda il popolo: "Sòna sòna campanina" canta, sudando gioia. "Una grande bellissima emozione – ha commentato quindi Toscano ‘strappato’ a quella stretta di felicità –. Ci credevo, ci ho lavorato, con tantissime persone che mi hanno dato una mano: in molti mi hanno regalato qualcosa di loro per aiutarmi. E poi ci sono stati diversi episodi che mi hanno accompagnato... Una scaramanzia? La convinzione". Sì, perché il Palio è fatto anche di segni e di riti, di coincidenze e destino. "E’ stata un’estrazione ancora più emozionante perché siamo usciti per decimi – ha sottolineato il capitano –, quindi esposti nella finestra del piano superiore in cui ci riuniamo". E’ stata la Contrada del Valdimontone a estrarre l’Onda. "Contrada nostra alleata – ha sorriso lui –, non possiamo che ringraziarla. Già detto: cena pagata". Per Toscano, quella di ieri, è stata la terza estrazione da quando riveste il ruolo. Le prime due, però, sono avvenute entrambe d’agosto. L’Onda non veniva baciata dalla sorte, per il Palio di Provenzano, dal 2015. Adesso, per Alessandro Toscano e per il suo staff, inizierà il mese più intenso, inizierà il conto alla rovescia verso la Carriera. "Sì, è così – ha affermato il capitano –, ma come tutti sapete il lavoro delle Contrade non si ferma mai e noi lavoriamo sempre tantissimo, quindi adesso si tratta di implementare e rendere efficace quello che è stato fatto fino a questo momento". Una Carriera, quella del prossimo 2 luglio, che l’Onda correrà senza la Torre in Piazza, squalificata per due Palii e ieri esposta al piano superiore. "Anche se già lo sapevamo – ha detto –, avremo il gusto di correre un Palio 100 per cento Onda". Dal decano dei capitani, poi, la notizia della conferma sul verrocchio di Bartolo Ambrosione. "Abbiamo già fatto la proposta al signor sindaco – ha chiuso –, ed è stata accettata. Quindi sarà lui il mossiere per i Palii di luglio e di agosto".

A.G.