Chiusura Bellavista: l’alternativa Lecchi-Staggia, ecco 150mila euro

di Marco Brogi

Stanziati dal Comune di Poggibonsi 150mila euro per la sistemazione della strada da Lecchi a Staggia, uno dei percorsi alternativi più utilizzati dopo la chiusura del ponte di Bellavista. Grazie a questo finanziamento, deciso nell’ultimo consiglio comunale, il tratto di strada sarà finalmente riasfaltato e messo in sicurezza. Un intervento importante e molto atteso dagli abitanti della zona, assai penalizzati dall’inagibilità, ormai da due anni, del ponte di Bellavista. I lavori sulla strada da Lecchi a Staggia si aggiungeranno a quelli già conclusi per la manutenzione della strada da Lecchi a Bellavista: un intervento minore dal punto di vista finanziario (circa 40mila euro), ma comunque rilevante. Buone notizie, dunque, dalla viabilità. Fermo restando, ovviamente, che l’opera pubblica prioritaria, sempre in tema di collegamenti, resta il rifacimento del ponte di Bellavista, "off limits" per motivi di sicurezza. L’intervento in questione, per fortuna, è più vicino. La Provincia ha approvato il progetto definitivo e nelle prossime settimane partirà finalmente la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo viadotto sulla Cassia, tra Poggibonsi e Staggia. Costerà 10milioni di euro, stanziati a suo tempo dalla Regione. In tutto ammontano a oltre 22 milioni di euro gli investimenti sulla Strada regionale 2 Cassia nel territorio comunale di Poggibonsi. E’ un vero e proprio tesoretto quello messo a disposizione dalla Provincia di Siena, insieme alla Regione e al Comune di Poggibonsi, per interventi in corso o in parte realizzati: tra cui lo stesso ponte di Bellavista e la variante di Staggia, della quale due mese fa è stato inaugurato il secondo lotto. E’ ancora lungo, tuttavia, l’ elenco delle strade extraurbane che hanno urgenza di interventi per la loro messa in sicurezza: oltre alla Palio, ci sono la 68 da Poggibonsi a Colle, la Cassia per Barberino Val d’Elsa, la Cassia per Castellina in Chianti, la ex provinciale da San Gimignano a Poggibonsi, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti. Tutte strade molto pericolose e ad alta densità di traffico. Un settore, quello della viabilità, particolarmente critico da anni e che necessita di soluzioni definitive, non certo di interventi tampone. La Valdelsa senese e fiorentina hanno urgenza di collegamenti migliori.