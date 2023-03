Chiuse le indagini sulla chat degli orrori Venti minorenni indagati in tutta Italia

di Laura Valdesi SIENA "I cellulari possono diventare un pericolo. Dico di più, pistole. I genitori devono stare molto attenti. Ho denunciato per tutelare mio figlio e anche quelli degli altri. Nessun coraggio, semmai un dovere civico nei confronti dei minori". Così una madre senese spiegava a La Nazione nell’ottobre 2019 come mai aveva bussato alla porta dei carabinieri del comando provinciale di viale Bracci per raccontare la chat dell’orrore scoperta sul cellulare del figlio all’epoca 13enne. Conteneva, questo il suo racconto, due video pedopornografici che l’avevano scioccata fino ad avere conati di vomito. "Sono stati mesi duri per la mia famiglia ma ho la coscienza a posto", aggiungeva la donna. Non immaginava probabilmente che la sua segnalazione ai carabinieri del nucleo investigativo di Siena avrebbe aperto un vaso di pandora dell’orrore documentato dall’inchiesta condotta da Antonio Sangermano, procuratore della repubblica per i minorenni di Firenze grazie a cui era stata bloccata la chat dal nome inquietante ’The Shoah party’. L’inchiesta ha avuto risonanza nazionale perché il suo creatore era un 17enne che vive nel Torinese ma erano coinvolti a vario titolo in questo scambio di video e immagini razziste e dal contenuto altamente violento anche giovanissimi del Lazio, della Calabria, della...