Chiusdino, la storia in diretta. Il paese diventa lo scenario per un viaggio nel Medioevo

È il terzo appuntamento di ’Dieci passi nella storia’, il mirabile programma che da luglio a settembre proietta tutto il territorio di Chiusdino nel proprio passato, unendo rigore della ricerca e capacità divulgativa. Domenica tocca a Chiusdino con ’Voci del passato. Le anime di Miranduolo’: una passeggiata nel paese guidata dagli abitanti del castello che gli archeologi dell’Università di Siena hanno scavato per sedici anni e stanno ancora studiando. Proprio gli archeologi vestiranno i panni di chi viveva in quei luoghi tra il VII e il XIII secolo, per raccontare le proprie storie nello scorrere dell’epoca medievale.

Narreranno cosa è emerso dagli scavi e dalle fonti, anche perché proprio Chiusdino ospiterà il museo di Miranduolo, che sarà aperto nel 2025 grazie al progetto Pnrr voluto dal Comune.

La stessa operazione si era tenuta a Frosini il 12 luglio, quando oltre 150 persone avevano seguito affascinate il filo della narrazione ’Dai monaci ai nobili, il castello di Frosini’. Un’idea nata dalle notti all’abbazia di San Galgano - che hanno inaugurato la serie di incontri anche quest’anno e torneranno il 2 agosto - su richiesta della sindaca Luciana Bartaletti, che ha chiesto di coinvolgere tutto il territorio.

Domenica la serata avrà un’impronta che può definirsi dantesca: prima un archeologo guiderà i presenti, poi arriveranno i fondatori del castello di Miranduolo (attestato dai documenti per la prima volta nel 1004) e i suoi antichi abitanti, per un viaggio nel tempo affascinante.

Prenotazioni sul sito www.fondazionesangalgano.it, ingressi a partire dalle 21 (prevista l’organizzazione di più turni), informazioni 0577-049312.

Orlando Pacchiani