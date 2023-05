Chiunque vinca dovrà cambiare l’aria in Comune

Pino Di Blasio

Bene ha fatto Fabio Petri, presidente di Artigiancredito e padrone di casa dell’ultimo confronto prima del ballottaggio tra Anna Ferretti e Nicoletta Fabio, a rivolgere un pensiero alla gente e alle imprese emiliano romagnole finite sott’acqua per la tragica alluvione. Un modo per ribadire che il futuro non è solo nelle nostre mani, ma che dipende molto dalle nostre scelte. Se c’è una cosa che è emersa da tutti i confronti tra candidati, in tv, sui giornali o pubblici, è che chiunque sarà la sindaca che amministrerà Siena nei prossimi cinque anni, dovrà cambiare aria in Comune. Affrontare i nodi intricati del personale, dei ruoli di Sigerico, di nomine estemporanee. Sarà il primo scoglio dopo la vittoria.